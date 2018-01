Novo vírus ataca contas de e-mail do Yahoo Usuários com contas de webmail no portal Yahoo devem ficar alertas para um novo tipo de worm, um vírus de computador, que pode atacar micros a partir de uma mensagem com a frase ´New Graphic Site´ (Novo Site Gráfico, na tradução literal), do remetente ´av3@Yahoo.com´. O alerta está sendo dado por empresas de segurança como a Symantec, Trend Micro e ISS, que identificaram o arquivo que pode infectar o micro e se espalhar para outros contatos do usuário. A praga está sendo chamada pela de JS.Yamanner@m pela Symantec e como JS_YAMANER.A pela Trend Micro. Basta que o dono da conta de e-mail abra a mensagem para que ele se instale. O arquivo em questão usa um código na linguagem JavaScript, que executa as ações interferindo diretamente no funcionamento dos programas navegadores na internet como o Internet Explorer. O vírus também executa uma ação de coleta de endereços válidos de e-mail, o que significa que ele pode estar sendo usado para coletar endereços para ações de spam. Segundo a Symantec, o vírus não afeta a nova versão do serviço de e-mail do Yahoo Mail Beta.