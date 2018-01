Novo VoTol da NEC toca vídeos e música digital A gigante japonesa NEC apresentou em Tóquio seu novo tocador multimídia, denominado VoTol. O equipamento, desenhado na forma de um frasco de perfume, traz um disco rígido de 30 gigabytes (GB)de capacidade e uma tela de cristal líquido de 2,7 polegadas. O aparelho é capaz de exibir fotos, além de reproduzir vídeo nos formatos MPEG2, MPEG4 e WMV9, além de vários formatos de arquivos de música digital como MP3 e WMA. Aparelhos com funções multimídia avançadas são a aposta de fabricantes para romper a hegemonia do iPod da Apple. O VoTol começa a ser vendido no Japão no fim deste mês, a um preço de US$ 340.