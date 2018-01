Novo webmail do Estadão amplia armazenamento para 6,5 GB

O webmail do Estadão está de cara nova. Uma parceria do Grupo Estado com a Google trouxe uma nova versão do serviço gratuito aos usuários. Com capacidade de armazenamento de 6.5 GB, o webmail oferece uma capacidade quase 600 vezes maior que a antiga. Acesse o novo webmail do Estadão A nova versão traz um layout diferente, sistema de bate-papo integrado com o e-mail, anti-spam, agenda de contatos integrada e arquivamento de e-mails. As contas dos usuários da versão antiga foram migradas para a nova plataforma. Aqueles que estão inativos por mais de três meses terão que entrar em contato com o atendimento para que a conta seja reativada. Serviço de atendimento: 0300 789 1727 Segunda a sexta-feira (horário comercial)