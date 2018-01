Novo Yahoo Messenger está no ar Na briga pela preferência dos internautas, o portal Yahoo divulgou o novo Yahoo Messenger. A versão beta 8.0 do aplicativo surgiu para concorrer com o Windows Live Messenger da Microsoft, lançado recentemente. Assim como o concorrente, o programa de mensagens instantâneas traz recursos nativos de voz sobre IP (já fazia isso na versão anterior) e abre a possibilidade de incorporar novos aplicativos à sua interface. Existem vários plug-ins que podem incrementar as funções do comunicador, como links para o Yahoo 360 (rede social do Yahoo), para o serviço Respostas Yahoo e Launchcast, para serviços de áudio. E há plugins que adicionam canais RSS ao comunicador, o que torna possível acompanhar notícias pelo mensageiro. Há também um novo atalho: apertando a tecla do Windows + Y, o programa exibe a janela principal do Messenger e permite a digitação de um contato (ou a primeira letra, com recurso de auto-completar) para selecionar com quem se quer conversar. Compartilhar fotos também é mais fácil: basta arrastar e soltar um arquivo de imagem sobre a janela de uma conversa para que ela seja enviada para outra pessoa de sua lista de contatos.