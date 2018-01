Novo Zen Vision da Creative toca músicas e vídeos A Creative acaba de anunciar o lançamento de mais um tocador de música digital no mercado brasileiro: o Zen Vision M, que toca MP3 e reproduz fotos na tela LCD de 2,5 polegadas. Equipado com um HD interno com capacidade de 30GB, capaz de guardar até 120 horas em vídeo ou até 15 mil músicas. Segundo a fabricante, a bateria tem autonomia de até 14 horas para música e 4 horas na execução de vídeo. O aparelho suporta diferentes formatos de filmes, como MPEG-2, MPEG-4, Xvid e WMV. O aparelho ainda traz uma saída de vídeo que permite ligar o aparelho a uma TV, a partir de um cabo opcional. Outras vantagens incluem sintonizador de rádio FM e gravador de voz embutido. O preço sugerido é de R$ 1799.