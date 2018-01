Novo Zune, o Scorpio, pode chegar em julho

Talvez seja a cobertura massiva em torno do iPhone, só aumentando a exposição da Apple no mercado global. Talvez sejam as vendas apenas razoáveis de sua linha de tocadores. Pode ser até que seja só a evolução natural de tocadores portáteis, mas os recentes indícios apontam para uma nova versão do Zune, o tocador digital da Microsoft criado para competir com o iPod e cuja produção começaria já no próximo mês. O aparelho que chega aos mercados e que recebe o codinome Scorpio, teria uma capacidade aumentada dos atuais 30 GB para 80 GB, e que seria acompanhado de outros dois modelos com chips de memória flash e capacidades de 4 GB e 8 GB. Outros indícios que reforçam os rumores em torno do lançamento envolvem ainda a recente ´liquidação´ do Zune original em lojas do varejo norte-americano, em que o tocador recebeu descontos de US$ 20 a US$ 40 em relação ao preço original de US$ 250.