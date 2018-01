Novos azeites varietais portugueses chegam ao mercado Os azeites com denominação de origem e tipos de azeitonas especificadas no rótulo estão se tornando mais comuns. A vantagem é saber exatamente o que esperar deles, pois cada variedade de azeitona tem características de sabor. A Herdade do Esporão, propriedade alentejana mais conhecida pelos vinhos, entrou no mercado de azeites em 1997. Os que chegam ao Brasil agora são bem frutados. Provados pelo Paladar, agradaram, em especial o da variedade Cordovil (feito 100% com a azeitona chamada Cordovil de Serpa). As embalagens elegantes são novidade. A linha completa é importada pela Qualimpor (SAC: 0800 7024492). CORDOVIL – Impressionou bastante. Tem muita fruta, tanto no aroma quanto no paladar. É gostoso, com acidez saborosa e um toque amável de amargo (R$ 29 o vidro de 500 ml). SELEÇÃO – Corte de Galega Vulgar, Cordovil, Cobrançosa e Verdeal. É mais austero, com boa acidez. Agradou também, mas é menos exuberante (R$ 39, vidro de 500 ml).