Novos casos de aids em idosos crescem 26% em SP O número de novos casos de aids entre a população idosa aumentou 26% em dez anos no Estado de São Paulo. O dado, divulgado nessa segunda-feira, 13, pela Secretaria Estadual de Saúde, contrasta com uma queda de 35% nos novos casos da doença entre a população de jovens e adultos paulistas no mesmo período. Ainda assim, em números absolutos a presença do vírus HIV continua maior nas pessoas mais novas.