Novos celulares japoneses podem dar partida em carros

Um novo aparelho de celular japonês promete abrir automaticamente a porta do carro do dono e dar a partida no motor sem usar a chave. O aparelho, produzido pela Sharp, usa uma tecnologia desenvolvida pela Nissan, chamada "Chave inteligente", que permite que os motoristas entrem no carro e liguem o motor sem tirar a chave do bolso. Automóveis equipados com o sistema percebem quando a chave correta está por perto, destrancando automaticamente a porta, e permite que o motor comece a funcionar assim que a chave é levada para dentro do carro. A Nissan diz que já fez cerca de um milhão de carros com este sistema no Japão desde 2002. A novidade desta tecnologia é que ela está armazenada em um aparelho celular. O serviço trabalha com a rede da NTT DoCoMo, a maior operadora de telefonia móvel do Japão. As companhias afirmam que irão apresentar a novidade na próxima semana na CEATEC, a principal conferência de tecnologia de Tóquio. O produto ainda está em processo de desenvolvimento. Há expectativas que ele chegue ao mercado depois de março do próximo ano. Os aparelhos de celular do Japão estão entre os mais sofisticados do mundo. Muitas vezes, já vêm com TV digital, tocadores de música, GPS, câmeras até mesmo cartão de crédito via wireless.