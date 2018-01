Novos chips da Intel são cerca de 40% mais rápidos A Intel anunciou que uma nova linha de processadores para computadores que será lançada este ano será cerca de 40% mais rápida do que os chips atuais, na execução de jogos de computador, vídeos e outras cargas de trabalho pesadas. A maior fabricante mundial de chips, responsável pelos processadores que acionam 75% dos PCs em todo o mundo, disse que os novos modelos Penryn terão o mesmo design básico dos atuais, mas os circuitos serão 30% mais finos --com apenas 45 milionésimos de milímetro de largura. "Em computação de alto desempenho e aplicações que requerem elevada largura de banda, pode haver ganho de desempenho da ordem de até impressionantes 45%", disse o gerente geral do grupo de produtos digitais para empresas da Intel, Patrick Gelsinger. O Penryn será o primeiro processador de 45 nanômetros no mundo, afirmou Gelsinger no Intel Developer Forum, em Pequim, na terça-feira. Os novos processadores chegarão ao mercado ainda este ano, mas o executivo não definiu uma data exata. Em um protótipo do chip Penryn, equipado com quatro núcleos de processamento, isso se traduz em desempenho 40% mais rápido em termos de jogos de computador e processamento de vídeo, enquanto tarefas mais simples como processamento de imagem registram 15% de melhora, segundo Gelsinger. Investimentos A Intel realizou o fórum na China apenas um mês depois de anunciar que construirá uma fábrica de chips de US$ 2,5 bilhões no país, sublinhando a crescente importância chinesa na cadeia de suprimentos da eletrônica mundial. O sucessor do Penryn --uma família de chips conhecida como Nehalem-- chegará ao mercado em 2008 com design reformulado e contendo até oito núcleos de processamento, o dobro dos mais poderosos chips atuais, disse o gerente da Intel. A empresa também reiterou seus planos de incluir capacidades gráficas em seus processadores Nehalem, um sinal de que lançará um desafio aos chips que a rival AMD deve lançar no começo de 2009. A AMD planeja integrar o processamento gráfico aos chips, em um projeto conhecido como "Fusion" que resulta de sua aquisição da ATI, uma produtora canadense de semicondutores de computação gráfica, no ano passado, por US$ 5,4 bilhões.