Novos dados de desmatamento não são ruins, diz Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse hoje que os novos números de desmatamento levantados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e que estão em poder da Casa Civil, não são ruins. Os dados fazem um raio X do desflorestamento na Amazona em maio. "Não aumentou (a derrubada de árvores). Os números são de diminuição tanto em relação ao ano anterior quanto ao mês", afirmou, acrescentando que a demora na divulgação das informações não é de responsabilidade do ministério. Na semana passada, Minc disse que a chefia da Casa Civil havia pedido para "segurar" a divulgação dos números. "Sou favorável à transparência total e absoluta", disse. Ele, porém, afirmou que espera o retorno ao Brasil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - em giro pela Ásia - para conversar com ele sobre os dados mais recentes.