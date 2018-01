Novos equipamentos dobram a velocidade em redes Wi-Fi A maior velocidade de transmissão de dados em redes sem fio, atualmente, está limitada aos 54 Megabits por segundo (Mbps) do padrão 802.11g. Só que essa taxa de transmissão pode quase dobrar, chegando a 100 Mbps, segundo divulgaram os fabricantes de chipsets Wi-Fi Broadcom e Atheros. Mas equipamentos com essa capacidade não chegam tão cedo ao mercado, já que o padrão 802.11n, sucessor do 802.11g, ainda não foi aprovado oficialmente. O que não impede os fabricantes de fornecerem equipamentos sob a descrição ´pré-n´, ou seja, usando versões preliminares do padrão trazendo funcionalidades de segurança reforçada ou maior velocidade. Há ainda o problema adicional de que, como o padrão não foi finalizado, dificilmente haverá uma compatibilidade segura entre estes produtos. Os chipsets da Broadcom e Atheros são usados por fabricantes como D-Link, Netgear, Belkin e Linksys.