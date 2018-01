Novos games apelam para sexo explícito Um "ménage-a-trois" no elevador ou uma noite de sexo na praia são opções reais nas comunidades virtuais dos videogames eróticos, um mercado em expansão, mas criticado por educadores, médicos e legisladores. Este ano, uma nova geração de videogames para adultos será lançada no mercado. A principal inovação é a possibilidade de várias pessoas participarem. Entre eles, estão "Naughty America: The Game" e "Red Light Center", cujo conteúdo e distribuição foram analisados na agenda da Primeira Conferência sobre Sexo nos Videogames, realizada no mês passado em San Francisco (Califórnia). "O mercado dos videogames para adultos está decolando como um foguete", disse Brenda Brathwaite, presidente da conferência e líder da Associação Internacional de Programadores de Jogos de Conteúdo Sexual. Só no blog desta associação estão arquivados cerca de 300 jogos que exploram direta ou indiretamente o sexo, de sua forma mais atenuada e romântica até a mais crua e explícita. Em "Naughty America: The Game", os jogadores escolhem seus personagens e "podem fazer sexo com outros em várias posições e em inúmeros locais quentes", segundo comunicado distribuído à imprensa. "Sexo em grupo, sexo em público, orgias... você escolhe", acrescentam os criadores do que eles mesmos definem como "a evolução dos relacionamentos amorosos virtuais". O inovador deste jogo é que os participantes podem conhecer seus "eu reais" através de um fórum de discussão, lendo os perfis de todos os jogadores conectados ou usando uma câmera digital (webcam). "Uma vez que você encontra esse alguém especial, faz uma reunião para tomar um café, ou visita o Clube do Voyeur para dar uma olhada preliminar no lado selvagem dessa pessoa", disseram os criadores. Além disso, está previsto, para este ano. o lançamento de "Red Light Center", um jogo que acontece em um distrito em que realidade e fantasia se confundem. Esta nova linha de videogames eróticos segue os populares "Grand Theft Auto", "The Sims", "Playboy: The Mansion" e "Virtually Jenna", este último protagonizado pela famosa estrela pornô Jenna Jameson. Mas tanto este jogo como "Playboy: The Mansion" só permitem um jogador e não estão disponíveis para serem abertos em rede. Para os analistas, a revolução será liderada pelos jogos nos quais várias pessoas podem interagir, um fenômeno que, segundo Brathwaite, cresce na medida em que uma maior aceitação dos relacionamentos pela internet abre caminho para o sexo virtual. Os avanços tecnológicos no desenho dos jogos - que faz os ambientes e personagens parecerem cada vez mais realistas e interagirem com maior facilidade - também está ajudando a acabar com o tabu de "fazer sexo com um desenho animado". Mas os programadores destes jogos enfrentam grandes desafios de distribuição comercial, assim como a crítica e a rejeição de pais de crianças e adolescentes, membros do Congresso, médicos e psicólogos. O doutor Ian Kerner, autor do livro "Fala Sério! Você Também Não Está a Fim Dele", diz que nossa cultura faz com que temamos ficar sozinhos, e que por isso buscamos companhia na tecnologia. O risco, contudo, é que a pessoa pode se perder nesse mundo virtual, segundo Kerner. No entanto, e para outros especialistas, o "sexo participativo" dos videogames é um passo natural, já que tudo o que fazemos diariamente conta com alguma porção de tecnologia.