Novos iPods vão ajudar Apple a enfrentar rivais

A Apple deve apresentar novos iPods nesta semana, reanimando a linha de produtos em um momento no qual deserções de parceiros mostram sinais de ruptura em seu domínio sobre o mercado de música digital. A Apple não revelou o que o presidente-executivo da companhia, Steve Jobs, anunciará em um evento em São Francisco nesta quarta-feira, 5, mas os analistas estão apostando em um iPod com uma grande tela sensível a toques e em um novo formato para o iPod Nano, o menor modelo da linha. Existem também especulações de que Jobs possa fazer uma surpresa e demonstrar iPods com capacidade de download sem fio, ou enfim anunciar que o catálogo de músicas dos Beatles estará à venda na loja online de música da empresa, a iTunes. Para a Apple, pode ser mais importante que nunca manter seu domínio sobre o mercado de players de música, já que a iTunes está sob ataque cada vez mais intenso de parceiros de conteúdo como a NBC, insatisfeitos com a estrutura de preço do conteúdo que ela vende. O iPod respondeu por 29% do faturamento de US$ 5,4 bilhões registrado pela Apple no trimestre passado, e os novos modelos devem chegar às lojas em tempo para a importante temporada de festas de fim de ano. "Os concorrentes parecem estar sempre correndo atrás da mais recente geração de produtos da Apple, o que torna muito difícil ganhar vantagem sobre a Apple nesse espaço", disse Michael Gartenberg, analista do grupo de pesquisa Gartner. De maneira típica, as ações da Apple estão em alta desde o anúncio do evento, ganhando 13,5% na semana passada. Na terça-feira, 4, elas registraram alta de US$ 5,68, ou 4,1%, e fecharam cotadas a US$ 144,16 na Nasdaq. A Apple também foi beneficiada por dois relatórios, um dos quais do grupo de pesquisa de mercado iSuppli, segundo o qual o iPhone foi o celular inteligente (smartphone) mais vendido dos Estados Unidos em julho. Além disso, a corretora Piper Jaffray afirmou que as vendas do iPhone e dos computadores Macintosh estão caminhando para superar ligeiramente as expectativas do mercado.