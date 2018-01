Novos Macs finalizam transição da Apple para chips Intel Durante a última edição do Worldwide Developers Forum, evento realizado para parceiros e desenvolvedores, a Apple anunciou que irá lançar novas estações de trabalho com processadores da Intel, abandonando a parceria estabelecida com a IBM, que equipou as máquinas corporativas da empresa com os chips da linha PowerPC. Com isso, a linha de servidores Power Mac G5 dará lugar à nova linha Mac Pro, sistemas robustos que terão como configuração inicial um sistema dual de processadores Xeon Dual Core com 2,66 GHz cada. A memória RAM inicial dos servidores será de 1 GB, e os modelos trarão HD de 250 GB. A nova máquina da Apple usará 4MB de cache L2, e poderá ter processadores duais de até 3 GHz, podendo suportar um máximo de RAM de 16 GB e até 2 TB (Terabytes) de espaço em disco. O preço de lançamento estimado para o modelo básico, no mercado norte-americano, é de US$ 2500,00.