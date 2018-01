Novos modelos da Nokia privilegiam mobilidade A Nokia apresentou nesta semana, em Curitiba, cinco novos modelos de aparelhos celulares que estarão disponíveis no mercado a partir de julho. A tecnologia Bluetooth, que permite conexão com dispositivos digitais sem a necessidade de cabos, está presente em todos os modelos. "A Nokia aposta na mobilidade", disse o diretor de Vendas de CDMA, Marcus Machado. Os novos aparelhos devem ser apresentados primeiramente na região Sul e, na primeira quinzena de maio, em São Paulo. De acordo com Machado, a Nokia passa a ter 12 modelos diferentes com a tecnologia CDMA, em parceria com a operadora Vivo. Segundo ele, os modelos, que ainda não têm preço estipulado, trazem também um novo design e destinam-se sobretudo às faixas intermediária e alta do mercado. "É resultado de uma ampla pesquisa de mercado", acentuou. O diretor da Vivo André Caio ressaltou que a empresa possui 30 milhões de clientes no Brasil. O destaque é o Nokia 6265 na cor pérola. No formato slider, ele tem grande apelo para música. É o primeiro CDMA da Nokia com câmera de 2 Megapixels, flash integrado e zoom digital 4x. Tem 24 MB de memória interna e um cartão de 256 MB de expansão, podendo comportar mais de 70 músicas. A empresa não informa o volume de recursos investidos no desenvolvimento dos novos aparelhos.