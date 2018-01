Novos programas são ótimos, mas você tem de pagar O administrador de empresas Marcelo Russo não se contentou com os serviços básicos do seu smartphone e hoje usa softwares especiais para guardar senhas de banco, mandar fotos para a impressora e até para controlar o PC de casa. "Consigo acessar todos os meus arquivos no micro até quando estou no Nordeste", conta. Assim como Russo, você também pode instalar softwares no smartphone que ajudam a organizar e facilitar sua vida. Vários sites reúnem todo tipo de aplicativo que pode ser instalado no celular. É o melhor jeito de você encontrar o programa certo. Os principais endereços são PocketGear, Mobile Top Soft, Palm Brasil (www.palmbrasil.com.br) e Handango (www.handango.com), que acaba de fazer parceira com o Submarino (www.submarino.com.br/smartphones). Nesses sites você encontra programas para quase todos os modelos de smartphones, seja qual for o sistema operacional (leia mais no texto acima). Mas se quiser, por exemplo, só softwares para Palm, acesse o site da empresa (www.palm.com/br/) ou o Palmland (www.palmland.com.br). Se o seu smartphone for em Windows Mobile, veja o WinCE (www.wince.com.br). E, se for em Symbian, entre no www.symbianbrasil.com ou no www.todosymbian.com (em espanhol). Os softwares estão divididos em categorias, como jogos, calculadoras, financeiros, comunicação, segurança, etc. É só pegar o programa que você mais precisa. A maioria dos softwares, infelizmente, não é gratuita, mas existem algumas opções de graça (veja os programas selecionados na página ao lado). [bCOMO INSTALAR Depois de você checar qual o sistema operacional do seu smartphone, baixe o programa no seu computador. Em alguns raríssimos casos, você precisa fazer o download direto pelo celular (nesses casos, é melhor se informar no site). São basicamente três formas de instalar. Se o arquivo que você baixou estiver com um nome como "setup.exe", por exemplo, é só conectar o smartphone no computador e rodá-lo. O programa é automaticamente instalado no celular. Agora, se o programa vier em um arquivo no formato ".cab", significa que você precisa copiá-lo para o smartphone. Faça isso e, então, vá até o local onde você salvou o programa e rode o arquivo. Ele vai instalar o software no aparelho. Programas simples não precisam ser instalados. Geralmente vêm com um nome do tipo "Calculadora.exe". É só gravar dentro do smartphone e iniciá-lo. F.S.