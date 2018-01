Novos robôs realizam tarefas domésticas

Pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram uma série de robôs para ajudar nas tarefas domésticas. Eles são capazes de lavar louça e roupas, além de varrer o chão e outras atividades. O Robô Assistente de Cozinha, Kar na sigla em inglês, é um lavador de pratos com nada menos que 18 sensores de 5 tipos diferentes em sua mão, que detectam a presença de pratos e possibilitam que eles sejam postos na lava-louças. Os engenheiros ainda não estão satisfeitos com a velocidade do invento, mas a idéia é que ele seja capaz de encher a lava-louças depois do jantar de uma família de quatro integrantes em apenas cinco minutos. Outra novidade é o Robô Assistente, capaz de jogar a roupa suja na máquina de lavar e ainda limpar o chão e outras tarefas, enquanto aguarda o término da lavagem. Os robôs japoneses ainda são protótipos, mas vêm sendo financiados por gigantes como Panasonic e Toyota. Por isso, podem chegar às lojas em apenas cinco anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.