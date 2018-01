Novos sites 'lêem' DNA e prometem encontro com ancestrais

Dois novos serviços lançados na internet com intervalo de uma semana mostram o crescente interesse das pessoas por testes de DNA que mostram quem são seus antepassados e as ensinem um pouco mais sobre suas vidas. O GeneTree, inaugurado nesta terça-feira, 23, e o Ancestry.com, lançado na terça-feira passada, dia 16, vendem kits para teste de DNA por menos de US$ 200. Usuários podem construir árvores genealógicas e contatar outras pessoas com DNA próximo ao da família. Pesquisas de genealogia têm se tornado populares em anos recentes por causa do acesso a bancos de dados facilitado pela internet. De acordo com o instituto Pew Internet and American Life Project, um quarto dos internautas fez buscas sobre seu sobrenome na rede. Além disso, muitos recorreram a testes de DNA para ter conclusões mais aprofundadas, afirma Dick Eastman, autor de um periódico sobre genealogia online. Embora o DNA não forneça todas as respostas, como nomes e datas precisas, ele ajuda a traçar um caminho, diz ele. O serviço agrada particularmente os americanos negros, já que a maioria não conhece os antepassados por ser descendente de escravos, afirma Eastman. Pessoas do leste europeu, judeus e outros grupos em particular também contam com registros históricos falhos. O presidente do GeneTree, James Lee Sorenson, afirma que seu site tem acesso exclusivo à base de dados da organização não-governamental Sorenson Molecular Genealogy Foundation. O grupo coletou DNA de 100 mil pessoas no mundo todo e desenvolveu pesquisas de ancestralidade para produzir um arquivo com 6 milhões de registros. O outro site, Ancestry, está construindo estatísticas baseadas em DNA a partir dos usuários cadastrados. Executivos da empresa afirmam que 50 mil perfis genéticos estarão disponíveis em seis meses. O GeneTree envia um líquido bucal com que o usuário deve gargarejar e enviar de volta por US$ 99 a US$ 149, dependendo da quantidade de DNA a ser analisado. Já o Ancestry envia uma espécie de escova de dentes para bochecha - que pode ser submetida a uma gama variada de testes, por até US$ 179. Além de encontrar parentes, os testes de DNA ajudam as pessoas a saber de onde vieram seus ancestrais milhares de anos atrás. É possível saber de que região partiam ainda em fases pré-históricas. Ambos os sites estão incorporando elementos de redes socais, como Facebook, MySpace e Orkut, para aproximar possíveis parentes e facilitar a comunicação entre usuários.