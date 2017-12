Novos tremores atingem a Indonésia

Novos terremotos atingiram a ilha indonésia de Sumatra, um dia depois que o mais forte abalo sísmico já registrado no ano causou mortes e muitos estragos na região. Pelo menos nove mortes foram confirmadas até a manhã desta quinta-feira. Foram emitidos vários alertas de tsunamis, depois suspensos. Muitas pessoas correram para terreno mais elevados, temerosas da repetição do fenômeno de 2004, quando ondas gigantescas mataram mais de 200 mil pessoas. O tremor mais intenso, na quarta-feira, teve magnitude de 8,4 graus na escala Richter, e foi seguido de mais dois, com 7,8 e 6,4 graus respectivamente. O mais recente abalo, nesta quinta-feira, teve seu epicentro no norte da ilha de Sulawesi. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.