Novos videogames atraem jogadores à cozinha

Uma nova safra de jogos está encorajando fãs de videogame a deixarem de lado os conselhos dos pais de que não se deve brincar com a comida. Os jogadores podem fatiar, cortar e sentir o calor do fogão em uma nova safra de jogos dedicados aos gastrônomos, entre os quais "What's Cooking? With Jamie Oliver", da Atari; "Cooking Mama World Kitchen", da Majesco; "Hell's Kitchen: The Video Game", da Ubisoft; e "Personal Trainer: Cooking", da Nintendo. Jamie Oliver, conhecido pelo programa de TV "Naked Chef", diz que o game, para o portátil Nintendo DS, é um livro de receitas interativo com jogos. "Eu penso no projeto como um livro digital com um jogo, e não como um jogo acompanhado por um livro digital", diz Oliver, que já publicou cerca de uma dúzia de livros de culinária e está envolvido em uma campanha ativa para melhorar a merenda escolar britânica. O videogame de Oliver, que chegou às lojas em outubro, inclui mais de 100 receitas exclusivas, acompanhadas por imagens que dão água na boca, trabalho de David Loftus, fotógrafo especializado em gastronomia. Os usuários também poderão "cozinhar" algumas das receitas em forma de jogo. Os jogadores de "What's Cooking" realmente poderão sujar as mãos enquanto jogam, porque a tecnologia de reconhecimento de voz do DS permitirá que eles "virem as páginas" do livro com comandos de voz, sem sujar o aparelho. O jogo também inclui um recurso para a criação de listas de compras e para armazenagem de receitas, e permite que os usuários troquem receitas com outros jogadores. Oliver, que tem dois filhos, diz que sua filha de seis anos já domina completamente o jogo. "Minha pequena Poppy adora o jogo. Ela se diverte ao ouvir seu pai dizendo 'vamos lá, vamos lá, vamos jogar'. Bem-vindos à cozinha experimental", diz ele. O título que lançou a mania dos jogos culinários na América do Norte foi "Cooking Mama", videogame japonês que chegou aos Estados Unidos em 2006. Ele usa a tela de toque e caneta do DS para permitir que os usuários "cozinhem" qualquer coisa, de pizzas a bolinhos de carne recheados. Os jogadores também podem "assoprar" no microfone do DS para esfriar pratos quentes.