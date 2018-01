Novos Zunes podem estrear até junho O Zune, tocador feito pela Microsoft para concorrer com a linha iPod com seus recursos de compartilhamento de músicas, não foi exatamente o sucesso esperado. Mas a empresa não parece disposta a desistir do barco da música portátil, tanto é que prepara novas versões do dispositivo. Ao menos é esta a informação corrente dos blogs de tecnologia que repercutem o assunto e que até indicam que serão dois modelos: o Zune 360 e o 180. Os prazos de lançamento variam conforme a fonte, mas o dado mais recente indica que os aparelhos deverão chegar ao mercado norte-americano em junho próximo, a tempo de concorrer com a chegada do iPhone ao varejo. Já o Zune 180 será um dispositivo compacto para concorrer na mesma faixa de mercado do iPod nano, terá capacidade em torno de 2 GB e que terá também a função de telefone celular. A Microsoft não confirma as informações.