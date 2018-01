Número de blogs dobra a cada 6 meses Adotar um diário virtual e narrar suas experiências e gostos pessoais ainda é um hábito em crescimento, segundo revela a última edição do relatório de Blogs da empresa Technorati. O relatório indica que a blogosfera está se habituando com a atualização de seus diários. Na edição anterior do levantamento, divulgada em fevereiro, apenas 13,7 milhões de blogueiros mantinham seus diários até 3 meses após sua criação. O número atual é de 19,4 milhões (ou cerca de 55% da blogosfera) mantendo atualizados seus diários 3 meses depois de criados. A Technorati monitora 35,3 milhões de blogs, e indica que os usuários dos diários colocam cerca de 1,2 milhão de novos posts por dia. Ainda de acordo com números da empresa, são criados cerca de 75 mil novos blogs a cada dia, ou cerca de um diário online por segundo.