Número de casos de dengue cresce 45% no País em 2007

Nos sete primeiros meses deste ano, o Brasil registrou 438.949 casos de dengue, o que representa aumento de 45,13% em relação ao mesmo período de 2006, quando 302.461 pessoas tiveram a doença. Os Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, em números absolutos, concentram mais de 85% do aumento do número de casos registrados (136.488). A informação, divulgada nesta terça-feira, 4, é do ministério da Saúde. Leia também: Estado de SP reage para conter surto recorde de dengue Estudo encomendado pelo ministério da Saúde sobre campanhas publicitárias de dengue mostra que, em 96% dos entrevistados a amostra nacional, o entrevistado recordava-se das campanhas, quando era estimulado. "Neste ano, o ministério da Saúde fará uma campanha descentralizada, com importantes parceiros, como o Banco do Brasil, Caixa e Aneel, que nos ajudará a levar informações em mensagens dos bancos e constas de consumo", afirmou Gerson Penna, secretário de Vigilância em Saúde. Com a revisão da estratégia de publicidade e outras medidas que estão em curso, o Ministério da Saúde espera reduzir significativamente o número de mortes por dengue no País. Mato Grosso foi o Estado com maior número de casos, com 72.183, ou 16,4% do total de notificações. A dengue ocorre principalmente entre os meses de janeiro e maio, pelas condições climáticas favoráveis ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, nessa época do ano. Desde 1986, quando a doença foi introduzida no País, em todos os anos há registro de casos, com a ocorrência de picos epidêmicos durante esse período, relacionados com a chegada de um novo subtipo do vírus da dengue. Para evitar surtos no próximo verão, o ministério da Saúde, em parceria de estados e municípios, está promovendo ações de prevenção à doença nos meses de outubro e novembro, período que antecede o verão.