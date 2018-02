Número de casos de dengue no País aumenta 120% em um ano Os casos de dengue no País subiram 120% ante 2009. Até 1.º de maio foram registrados 737.756 pacientes com suspeita da doença - 2,2 vezes a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram identificadas 335.265 infecções. Ao divulgar os dados, o governo se mostrou preocupado não apenas com o comportamento da epidemia neste ano, mas com o risco de que a situação se agrave em 2011.