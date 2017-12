Número de casos de Ebola chega perto de 16 mil; Serra Leoa tem aumento

O saldo de mortos da pior epidemia de Ebola já registrada aumentou para 5.689 entre os 15.935 casos identificados em oito países até 23 de novembro, relatou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira.

Quase todos os casos e todas as mortes, menos 15, ocorreram na Guiné, em Serra Leoa e na Libéria, os três países mais atingidos, que informaram 600 novos casos na semana passada, disse a OMS em sua atualização mais recente.

“O número total de casos relatados em Serra Leoa desde o início do surto logo irá superar o número relatado na Libéria”, declarou a entidade. A ex-colônia britânica comunicou 6.599 casos, e a Libéria, 7.168.

A transmissão do vírus continua intensa em Serra Leoa, com exceção do sudeste, e a capital, Freetown, ainda é a área mais afetada, afirmou a OMS.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Libéria e Serra Leoa relatam que menos de 70 por cento dos pacientes estão isolados, embora haja uma variação enorme entre os distritos.”

Peter Piot, um especialista de destaque na doença e um dos primeiros cientistas a identificar o vírus do Ebola quase 40 anos atrás, declarou nesta quarta-feira que a epidemia no oeste da África pode piorar ainda mais antes de ser contida, mas que novas infecções devem começar a diminuir em todos os países afetados até o fim do ano.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)