Número de casos suspeitos de gripe suína cai para 12

O número de casos confirmados da gripe causada pelo vírus H1N1 permanece inalterado. Os nove casos confirmados estão nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (3), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1). O último foi informado na quinta-feira. De acordo com a nota, é uma pessoa que foi contaminada nos Estados Unidos, de onde voltou no último dia 19. Essa pessoa, que mora em São Paulo, procurou o serviço de saúde no dia 20, está em tratamento e passa bem.