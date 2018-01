Número de celulares no mundo alcança 50% da população

O número de assinantes de linhas de telefones celulares alcançou a marca de 3,3 bilhões de pessoas - o equivalente a metade da população da Terra - nesta quinta-feira, 29, 26 anos após o lançamento da primeira rede de telefonia móvel, informa a empresa de pesquisas Informa. Desde a primeira rede, Nordic Mobile Telephony (NMT), ser lançada em 1981 na Arábia Saudita, Suécia e Noruega, celulares se tornaram o setor de consumo eletrônico com maior número de vendas do mundo. "A indústria móvel tem surpreendido mesmo os diagnósticos mais otimistas em relação ao crescimento de assinantes", afirmou em comunicado o presidente da Informa, Mark Newman. "A questão para as crianças de hoje não é se terão um celular, mas quando." Nos últimos anos, a indústri tem registrado crescimento principalmente em regiões de subúrbio da China e Índia, motivadas pela constante queda nos preços dos telefones e ligações. O próximo passo para fabricantes e operadoras é explorar a África para manter a taxa de expansão. O começo da telefonica celular nos países nórdicos foi a base para histórias de sucesso como a da finlandesa Nokia e a sueca Ericsson. O crescimento rápido na Ásia ajudou empresas como as coreanas Samsung e LG, além da chinesa ZTE, que fecha o grupo das cinco maiores vendedoras de celulares no mundo. Mas apesar de as assinaturas de celulares terem atingido o equivalente a 50% da população, isso não significa que metade das pessoas do mundo hoje tem um aparelho. De acordo com o levantamento, apenas 59 países têm penetração de 100% de redes celulares - e em alguns casos pessoas têm mais de um celular. De acordo com o International Programs Center do censo americano, a população total do mundo chegou a 6.634.294.193 nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, 2.571.563.279 pessoas estavam usando a tecnologia GSM de celulares. A segunda maior tecnologia, CDMA, tinha 421,4 milhões de usuários no fim de setembro.