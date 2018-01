Número de celulares no País cai pela 1ª vez entre maio e junho A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que o número de telefones celulares ativos no País caiu de 92,3 milhões em maio para 91,7 milhões de aparelhos em junho, o que representa uma queda de 0,67%. Segundo a agência, a queda foi causada por ajustes realizados pela operadora Vivo, que desativou 1,823 milhão de unidades. Segundo o balanço do segundo trimestre divulgado hoje pela Vivo, a empresa decidiu "realizar uma redução na base de usuários, através da eliminação de clientes que permaneceram inativos, mesmo depois de tentativas de reativação". Ainda segundo consta do balanço da empresa, alguns desses aparelhos que foram desativados estavam inativos por fraudes ou acumulavam dívidas na operadora. Após a realização desse ajuste, a base de clientes da empresa, ao fim do segundo trimestre, totalizava 28,525 milhões de usuários. A Vivo ressalta que, apesar desse ajuste ter sido efetivado no segundo trimestre, esses aparelhos já estavam inativos em meses anteriores, de modo que a desativação deles não teve efeito negativo na receita da empresa.