Número de computadores 'zumbis' quadruplicou, diz fundação

O número de computadores "zumbis" quadruplicou nos últimos três meses, segundo informações da Fundação Shadowserver, uma organização que investiga o uso de computadores para a prática de crimes na internet. Computadores zumbis são aqueles que foram invadidos por códigos maliciosos sem o conhecimento dos usuários e que acabaram por ficar sob o controle de criminosos. Segundo a organização, mais de 450 mil computadores em todo o mundo fazem parte de redes zumbis sem o conhecimento de seus donos. Estas redes, também conhecidas como botnets, são usadas para a prática de crimes na web. A grande maioria das máquinas infectadas é de PCs que utilizam o sistema operacional Windows, da Microsoft. Segundo dados da fundação, em junho, havia cerca de 100 mil computadores zumbis em todo mundo. Mas, no final do mês de agosto, este número subiu para 450 mil. Armadilhas O aumento no número de máquinas seqüestradas nos últimos meses é atribuído a sites armadilha, que atraem o usuário para poder instalar programas em seus computadores. Os spams que lotam as caixas de e-mail também são usados para seqüestrar computadores para que eles passem a fazer parte destas redes. Estes computadores são usados então como base para ataques a websites e como repositórios de dados roubados. Normalmente, as máquinas são infectadas por uma vulnerabilidade em algum dos programas que são rodados nela. Depois, o computador entra em contato com uma rede para que faça o download de um software que deixa a máquina sob o controle de hackers. Estas redes clandestinas podem se espalhar por diferentes países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.