Número de internautas ativos sobe 13,1% em maio, diz Ibope

O número de internautas residenciais ativos, que se conectaram pelo menos uma vez em 30 dias, atingiu de 17,9 milhões de pessoas em maio, 13,1% maior que no mês de abril. O estudo, realizado pela Ibope/NetRatings, aponta ainda que o total de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, escolas, universidades e outros locais) é de 33,1 milhões. "O vigor da internet brasileira é resultante de uma junção de fatores: políticas de inclusão digital, financiamentos para compra de equipamentos e barateamento do preço final dos PCs, transferência de muitas atividades para a internet, como a busca de emprego, busca de imóveis, pesquisas escolares, compras e pagamentos de contas, entre outras", afirmou em comunicado o coordenador de análise do Ibope Inteligência, Alexandre Sanches Magalhães. A pesquisa Ibope/NetRating apurou ainda que o Brasil continua a ser o país com maior tempo médio de navegação residencial por internauta, com 22h43, o equivalente a um crescimento de 59 minutos ou 4,6% mais tempo do que em abril. O crescimento anual de horas navegadas é de 11,3%. Segundo Magalhães, esse número é recorde no Brasil e em todos os países onde é feita a medição (Brasil, EUA, Japão, Austrália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido). Ele atribuiu esse fato à expansão da banda larga, maior oferta de produtos e serviços e maior diversidade de uso da Web. As categorias com melhor desempenho por número de usuários em maio, na comparação com abril, foram: "Casa e Moda", com crescimento de 24% (5,7 milhões de internautas); "Viagens e Turismo", com 20,5% de aumento (4,5 milhões de visitas); e "e-Commerce", com crescimento de 17,2% (9,7 milhões de usuários únicos). Por tempo de uso, a categoria com destaque foi "Telecom e Serviços de Internet", atingindo 5h29. Na comparação anual por número de usuários, as categorias que mais cresceram foram "Casa e Moda" (62% a mais de usuários em relação a maio de 2006), "Automotivo" (58,7%), "Viagens e Turismo" (49,4%), "Notícias e Informação" (45,4%) e "Entretenimento" (43,2%).