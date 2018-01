Número de internautas e tempo online são recordes em março A pesquisa IbopeNetRatings constatou que o número de usuários residenciais da Internet no Brasil alcançou 14,1 milhões em março, um aumento de 6,5% sobre fevereiro. Segundo o comunicado do Ibope, é a primeira vez desde o início da medição (setembro de 2000) que o total de internautas residenciais ativos ultrapassa 14 milhões. O tempo online também foi recorde, com 19hs 24min, superado apenas pelos franceses, com 19hs 28min. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em março, o número de domínios ".br" chegou a 899.044 contra 880.782 em fevereiro, um aumento de 21,7% nos últimos 12 meses. A categoria Viagens e Turismo foi um dos destaques do mês passado, registrando cerca de 3,1 milhões de usuários - alta de 48% sobre fevereiro. "O crescimento pode ser explicado por uma série de fatores: o dólar barato, o elevado número de promoções das empresas áreas e a Copa do Mundo, que estimula a busca de informações sobre pacotes turísticos para o evento", explica Marcelo Coutinho, diretor-executivo do Ibope Inteligência, no comunicado sobre a pesquisa. Em relação ao aumento do tempo online, houve crescimento da categoria comunidades, que engloba os sites de relacionamento, blogs, fotoblogs e videoblogs. A categoria atingiu 3hs46min de uso individual em março deste ano, mais do que o dobro da 1h47min verificada no mesmo mês do ano passado, sendo visitada por 74% dos internautas domiciliares brasileiros. "Embora diferentes sites dominem a audiência da categoria em cada país, trata-se de um fenômeno global, fruto da evolução da tecnologia de software, que facilitou a disponibilização de conteúdo pessoal na Internet, e da expansão do uso da Banda Larga", diz Coutinho, em nota. Outros países com alto índice de utilização da categoria são a França e o Japão, com 68% dos internautas residenciais freqüentadores destas comunidades.