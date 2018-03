Número de mortos após deslizamentos no Rio chega a 9 Chega a nove pessoas o número de mortos e 12 o de feridos após deslizamentos de terra em Itaipava, na região serrana do Rio, causados pela forte chuva na região desde ontem. A informação é do coronel Souza Filho, da Defesa Civil do Estado. "Possivelmente, há um número maior de pessoas feridas, já que muitos devem ter tido ferimentos leves e não comunicaram à Defesa Civil nem aos bombeiros", estimou. Souza Filho relatou que os bairros mais atingidos permaneciam na tarde de hoje sem energia elétrica e telefone. Na Granja São Judas, morreram soterradas Josélia Cordeiro Pereira, de 27 anos, e as crianças Maria Eduarda Cordeiro e Amanda Dias, as duas de 5 anos. "Foi um evento que surpreendeu a todos nós. Caiu uma tromba d''água em Itaipava durante a madrugada de domingo e ainda chove neste momento", afirmou o prefeito de Petrópolis, na tarde de hoje. Bomtempo também disse que descontingenciará uma verba da Secretaria de Obras da prefeitura para a reconstrução das casas destruídas. No entanto, ele afirmou que aguardará um levantamento dos prejuízos para poder determinar qual quantia será necessária. De acordo com o coronel, cerca de 120 pessoas trabalhavam hoje na região, entre homens da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, da Cruz Vermelha e voluntários. Botes e retroescavadeiras eram usados para o acesso às áreas mais prejudicadas pelas inundações e desabamentos. A região do Vale das Flores ficou isolada por causa da interdição da Rodovia Petrópolis-Teresópolis em razão de um afundamento na pista nas imediações do quilômetro 15. A chuva também causou deslizamentos de terra e pedras na Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 278, perto de Barra Mansa, sentido capital fluminense.