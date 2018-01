Número de PCs brasileiros infectados salta 92% no semestre

Uma pesquisa realizada pela Microsoft mundialmente, que pela primeira vez incluiu o Brasil, apurou um salto de 92 por cento no número de computadores brasileiros com algum tipo de invasão ou software indesejado. A quinta edição do Relatório de Inteligência e Segurança da Microsoft mostra números do primeiro semestre deste ano em relação a igual período do ano passado. Segundo a empresa, os dados são de "centenas de milhares de computadores ao redor do mundo" e tem como objetivo conscientizar a população sobre os crimes na Internet. As principais invasões e ameaças detectadas foram as usadas no roubo de senha e logins de bancos (trojans), presentes em mais de 60 por cento das máquinas pesquisadas no Brasil. A quantidade de softwares indesejados instalados nas máquinas cresceu 43 por cento no primeiro semestre sobre 2007. De acordo com a Microsoft, 90 por cento dos ataques são feitos por meio de aplicativos e 10 por cento através do sistema operacional. Segundo o estudo, o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking mundial de ataques, lista que hoje é liderada pelo Afeganistão.