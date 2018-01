Número de PCs em residências brasileiras cresceu 16% A pesquisa Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizada pelo IBGE ao longo de 2005 mostrou que o computador é um dispositivo mais presente nos lares brasileiros. O estudo diz que, entre 2004 e 2005, o número de domicílios com Pcs cresceu 16, superando outros bens duráveis, como televisão e rádio. Apesar do crescimento, a informática só chega a 18,6% das casas brasileiras e apenas 13,7% dispõem e acesso à Web. A pesquisa também mostra a relação entre escolaridade, renda familiar e acesso à internet. No Brasil 76,2% das pessoas com idade acima de 10 anos com acesso à Web tinham 15 anos ou mais de estudo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), feita pelo IBGE, é a maior pesquisa por amostra realizada anualmente no País. Em 2005, a Pnad entrevistou cerca de 400 mil pessoas em mais de 140 mil domicílios, distribuídos por todas as unidades da federação. Foram coletadas informações sobre as características da população, acesso à internet, situação educacional, mercado de trabalho, trabalho infantil, rendimentos, condições de habitação e posse de bens duráveis, entre outras.