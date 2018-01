Número de pessoas que acessam Web na China cresce 30% A população online na China passou por um novo salto, crescendo 30% no ano passado, chegando a 132 milhões de usuários, segundo divulgou a agência estatal Xinhua. O número de usuários de internet estava em 123 milhões no final de junho, segundo dados do Ministério da Informação Chinês. Pelas estimativas divulgadas, o número de acessos de banda larga já chegou a 52 milhões. O mesmo governo chinês que encoraja o uso da internet para negócios e educação, no entanto, bloqueia o acesso a material considerado subversivo ou pornográfico. Dezenas de pessoas já foram presas por desobediência às leis rigorosas do país ou por manifestarem opiniões políticas contrárias ao regime comunista vigente no país.