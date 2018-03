Número de suspeitos detidos na greve no Rio sobe para 4

Um homem e uma mulher, funcionários da empresa São Silvestre, foram detidos após quebrarem a chave de um ônibus da Viação Via Rio que passava na Avenida Brasil, altura da Penha, no sentido centro. De acordo com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE), a dupla obrigou o motorista da linha 945 (Pavuna x Ilha do Fundão) a parar o veículo na pista lateral e quebraram a chave. O veículo foi levado para a 22ª Delegacia de Polícia (Penha, zona norte) onde o motorista presta depoimento.

Na Praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte, dois homens em uma moto foram detidos por policiais do Batalhão de Choque e conduzidos a 19ª DP (Tijuca). Eles tentavam forçar o motorista a desembarcar do veículo. A dupla tentou fugir, mas foi alcançada pelos policiais.