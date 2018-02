Número de turistas brasileiros é recorde na Argentina

A tendência é a de um recorde neste ano, segundo o ministro do Turismo da Argentina, Enrique Meyer. Em 2010, o país receberá um milhão de turistas brasileiros. Outrora mais preocupados em atrair europeus e norte-americanos, os argentinos perceberam o filão de trazer os turistas brasileiros, muitos dos quais estão fazendo sua primeira viagem ao exterior.

Os brasileiros vão para Buenos Aires atrás da suculenta carne bovina dos Pampas, dos vinhos das províncias de Mendoza, San Juan e Salta, dos acrobáticos shows de tango ou de passeios pelas europeizadas - embora decadentes - ruas portenhas, com sua arquitetura que recorda Paris. Mas, principalmente, os turistas brasileiros vão atrás dos produtos Made in Argentina com seus preços atrativos. Produtos como casacos de couro e de lã ficam mais em conta pela competitividade da moeda brasileira neste país, ao redor de 35% superior ao peso, comparado com os níveis de 2009, segundo a avaliação do relatório mensal do Observatório Turístico da Cidade de Buenos Aires.

Segundo o Instituto Nacional de Promoção Turística, nos primeiros quatro meses deste ano a Argentina registrou um aumento de 46% no número de visitantes brasileiros em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, o Instituto indica que os turistas brasileiros são os que mais gastam na Argentina (em média, por dia, US$ 148,90). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.