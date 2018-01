Número de usuários ativos na Internet cresce 12% no Brasil

Na comparação com setembro deste ano, o número de usuários ativos cresceu 0,8 por cento. O estudo considera um universo de 61,2 milhões de habitantes com acesso à rede no local de trabalho ou em casa.

No terceiro trimestre, o total de pessoas no Brasil com acesso à Internet em qualquer ambiente foi de 78,5 milhões de pessoas.

Já a base de usuários de comércio eletrônico no Brasil cresceu 4,6 por cento em outubro ante setembro, alcançando 32 milhões de usuários no mês, informou a pesquisa.

As lojas de varejo foram as que mais tiveram acessos de usuários únicos, com 27,5 milhões de pessoas - 58,8 por cento do total - utilizando sites deste segmento.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Sérgio Spagnuolo)