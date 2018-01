Número de usuários da Web ultrapassa 1 bilhão em dezembro

O número de usuários da internet ao redor do mundo ultrapassou 1 bilhão em dezembro de 2008, de acordo com um relatório divulgado nesta sexta pela comScore, empresa especializada em medição de dados relacionados à rede. A pesquisa considera os acessos realizados por pessoas a partir de 15 anos, de casa ou do trabalho. Conexões feitas em pontos públicos, como lan houses e cybercafés, não foram contabilizadas no estudo. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos 1.007.730.000 de usuários é da Ásia, origem de 41,3% dos acessos naquele mês - seguida pela Europa, com 28%. Em terceiro lugar nos acessos, está a América do Norte, com 18,4%. A América Latina, com 7,4% dos usuários, só fica na frente do Oriente Médio e da África, que foram responsáveis por apenas 4,8% dos acessos no período. Apesar da porcentagem baixa de 'conectados' na América Latina, no ranking dos 15 países com mais usuários da rede, o Brasil ficou em 9º lugar com 2,7% dos acessos do mundo, na frente do Canadá, Itália, Espanha, México e Holanda. A China, que ficou em 1º nesse "top 15", tem 17,8% dos indivíduos conectados.