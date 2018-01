Números 41,8% YOUTUBE Esse é a porcentagem dos internautas residenciais brasileiros que entram mensalmente no serviço de vídeos do Google (Fonte: Ibope/NetRatings) 58,8% VÍDEOS Essa é a porcentagem de internautas residenciais brasileiros que vêem vídeos na rede todos os meses (Fonte: Ibope/NetRatings) 90 MINUTOS É o tempo que fica, em média, um visitante único no site do Mundo Record (Fonte: TV Record) 141 MILHÕES De americanos viram, pelo uma vez, um vídeo na web no mês de dezembro (Fonte: comScore) 8,6 MILHÕES É o número de usuários domiciliares que vêem o YouTube no Brasil (Fonte: Nielsen NetRatings)