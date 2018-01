NÚMEROS DO COMÉRCIO ONLINE NO BRASIL EM 2008 13 milhões de pessoas devem comprar pela internet R$ 8,1 bilhões é o faturamento previsto 1.600 por cento foi o crescimento desde 2001 21 por cento dos consumidores pretendem fazer compras em lojas virtuais neste fim de ano 3 por cento é o quanto as vendas virtuais representam do total do comércio feito pela internet