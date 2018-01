‘Nunca desperdice uma recessão’ Mark Kvamme é um ‘‘venture capitalist", um dos anjos que investe dinheiro em empresas recém-nascidas em alguma garagem no Vale do Silício. Seu negócio é fazer fortuna com idéias dos outros. Pois ele vem circulando com uma apresentação em PowerPoint debaixo do braço. Seu mote: "Nunca desperdice uma boa recessão." A tese é de que o Vale cresce quando a economia está em crise. O Vale do Silício tem suas manhas e seus segredos. O observador desatento tem motivos para ficar animado. "O Google é ali", exclamará. O Yahoo, o Facebook, a Apple... Mas o metro quadrado mais caro do Vale despertará pouca atenção. É Sand Hill Road. A estrada liga o Vale à via 280 e a San Francisco. Não tem muito para justificar o alto custo dos imóveis. Um ou outro condomínio de luxo, o acelerador de partículas da Universidade de Stanford, um shopping center de bacanas. A palestra de Kvamme, que todo jovem empreendedor já viu, chama-se "O mundo visto de Sand Hill Road". É que todos os venture capitalists – ou VCs – estão lá. Nada cresce no Vale sem que um estudante com um projeto de site, meio nervoso, apresente-o para um grupo de executivos engravatados em Sand Hill. Kvamme destila seu argumento: a última crise econômica a derrubar tudo na região veio com a Bolha das Ponto Com em 2000. Logo depois o Google cresceu, os blogs ganharam força e surgiu a web 2.0. Crise e crescimento não são coincidência por dois motivos. Na crise, muitas empresas iniciantes fecham as portas e demitem. Dadas as características do Vale, em geral é gente talentosa que volta para casa e não tem nada para fazer além de ficar trancada no quarto para não gastar um centavo. Diante do computador, evidentemente. Fazendo algo inusitado. As primeiras demissões já começaram, notinhas aqui e ali mostram isso. Inovações devem estar surgindo. Mas nem todas as empresas iniciantes fecham as portas. Algumas são vendidas. E como todo mundo está procurando comprador, o preço é baratinho, baratinho. Em 2002, no ápice da crise, o pequeno Google tinha dinheiro em caixa. Sua tecnologia de anúncios, que o sustenta até hoje, foi comprada a preço de banana, no início de 2003. É um dos melhores negócios da história da tecnologia. As vendas de computador estão caindo. As de celular, também. Mas não é por isso que há tantas demissões. É tática. Empresas que ganharam dinheiro de VCs para se sustentar por dois anos antes de abrir capital precisarão viver três ou mais anos com o mesmo capital. Demitem para economizar e ter algum sobrando em caixa. Daqui a um ano, quem não economizar agora estará sufocado. E à venda. Hora de comprar. A lógica tem um quê de cruel, afinal pessoas perdem empregos e o sustento fica difícil. Mas há pelo menos 30 anos, quando teve início a era dos computadores pessoais, assim funciona o mundo da tecnologia. Na crise, gasta-se uma quantidade mínima de dinheiro para produzir uma base sólida. É na crise que as empresas de tecnologia se firmam, mostram-se úteis, atraem usuários fiéis. Aí o mercado volta a subir. Quem sobreviveu faz fortunas. E gente como Mark Kvamme enriquece ainda mais. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia