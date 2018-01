NVidia anuncia site em português A fabricante de processadores gráficos NVidia abriu um novo site em português, onde disponibilizará informações técnicas para consumidores e parceiros no Brasil. Várias placas aceleradoras gráficas (usadas para gerar efeitos tridimensionais em jogos de Pcs) utilizam seus chipsets, processadores dedicados a gerar efeitos visuais realistas. Agora, o novo endereço facilitará ao consumidor baixar versões atualizadas de drivers (programas usados pelas placas na troca de informações com o sistema operacional). Na seção de Download de Drivers a empresa oferece as versões mais recentes de drivers para seus produtos para ambientes Windows e Linux. O site ainda mantém disponíveis as últimas notícias relacionadas à empresa e informações para parceiros, distribuidores e desenvolvedores de games, além do download de versões de demonstração de alguns jogos como F.E.A.R., Serious Sam II e Age of Empires III.