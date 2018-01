Nvidia dá poder gráfico ao Atom

A Nvidia mostrou na semana passada, com exclusividade para o Link e pela primeira vez na América Latina, o minicomputador Ion, capaz de rodar Windows Vista com todos os efeitos gráficos ligados. A maior revolução do Ion é capacitar o processador Atom – a pequena família da Intel que vem embarcada na maioria dos netbooks do mercado – para rodar aplicações multimídia avançadas, como jogos 3D com qualidade, programas como o Photoshop e Google Earth com desempenho satisfatório e filmes em alta definição na resolução full HD (1.080 linhas verticais simultâneas), que atualmente exigem máquinas bem mais potentes. Isso é possível porque a Nvidia conseguiu espremer em um pequeno espaço (confira a placa-mãe do Ion em tamanho real acima) um chip gráfico de tamanho diminuto que também faz as vezes de chipset. O chipset controla o fluxo de entrada e saída de informações que passa pelo processador. Quanto mais eficiente o chipset, melhor é o aproveitamento da memória e do HD e, consequentemente, o processador consegue trabalhar melhor. O Ion é um design de referência, isto é, uma amostra do uso da tecnologia criada pela Nvidia para que fabricantes de PCs utilizem o conceito para fazer máquinas baseadas nas especificações mostradas. A Nvidia defende que, mais importante do que uma CPU (processador) poderosa, o equilíbrio entre os diversos componentes do computador, entre eles a GPU (processador gráfico), resulta em melhor rendimento. Na demonstração feita ao Link, o desempenho do Ion foi excepcional. O gerente geral da Nvidia no Brasil, Richard Cameron, demonstrou as capacidades da plataforma rodando um trailer do filme Batman - The Dark Knight em 1.080 linhas. O vídeo rodou liso, sem engasgos. Apenas máquinas dotadas de boa capacidade gráfica conseguem tal proeza. Mesmo PCs equipados com processadores velozes, com dois ou três núcleos, sofrem para rodar filmes em tamanha resolução se não tiverem um bom chip gráfico. No Photoshop CS4, uma foto de alta resolução foi rotacionada e movida instantaneamente, sem o tempo que leva para fazer a operação em um PC sem aceleradora gráfica. Foi nos games, porém, que a minúscula máquina impressionou. Jogos pesados, como Spore e Call of Duty 4 rodaram com qualidade bastante razoável. Além de carregarem bem rápido – o pequeno PC era dotado de um HD comum de notebook – os jogos funcionaram do mesmo modo que em um PC de mesa convencional. Se levarmos em conta de que se trata de um processador de baixo consumo para netbooks, o desempenho foi melhor até do que a maioria dos notebooks à venda no País. O Ion é dotado de uma saída HDMI e som de 7.1 canais com saída óptica, fazendo dele também o candidato ideal para montar media PCs pequenos e silenciosos. Também deve viabilizar equipamentos mais baratos e menores, com mais desempenho e autonomia de bateria. Os primeiros computadores equipados com Ion devem chegar às lojas neste ano.