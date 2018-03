NY condena brasileira por controlar rede de prostituição Acusada de controlar uma rede de prostituição para altos executivos, de tráfico e posse de drogas e lavagem de dinheiro, a brasileira Andréia Schwartz, 32 anos, foi condenada ontem na Suprema Corte de Nova York, nos Estados Unidos, a 18 meses de detenção. Como já passou 20 meses presa, ela deve ser deportada nas próximas semanas para o Brasil. A capixaba Andréia está na cadeia desde 1º de junho de 2006, quando estourou o escândalo, que teve grande destaque nos tablóides nova-iorquinos. Um acordo entre o advogado de defesa, Anthony Lombardino, e o promotor Artie McConnell evitou que Andréia ficasse mais tempo na prisão, mas ela teve de se declarar culpada nas acusações de prostituição e posse de droga. Nos casos de tráfico e lavagem de dinheiro, a sentença poderia variar de 15 anos de detenção a prisão perpétua. Andréia perdeu um apartamento no Central Park, avaliado em US$ 1,2 milhão, e cerca de US$ 300 mil foram confiscados de sua conta bancária. Com os bens congelados, Andréia não pagou a fiança de US$ 500 mil e respondeu ao processo presa. Pelo acordo, ela terá direito apenas a pertences pessoais e a US$ 150 mil. No tribunal, Andréia afirmou ao juiz Michael Obus que nunca foi prostituta ou lésbica, como divulgado, e se sentia pressionada a aceitar o acordo. ?As provas foram forjadas e o que apresentaram foi uma confissão falsa?, acrescentou. Dois dos policiais que a prenderam estavam na corte. A brasileira deu a entender que caiu numa cilada armada pelas autoridades - logo depois que ela se mudou para o apartamento do Central Park, em fevereiro de 2006, um policial conquistou sua confiança e passou a investigá-la secretamente. O juiz perguntou, então, se ela queria continuar com o caso ou aceitava o acordo. Andréia optou pela segunda alternativa. As informações são do Jornal da Tarde