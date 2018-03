'NYT' leva cinco Pulitzer, um por cobertura online

O jornal norte-americano The New York Times levou o prestigiado Prêmio Pulitzer pela cobertura online do escândalo que culminou com a renúncia do ex-governador de Nova York Eliot Spitzer, em 2008. O jornal também saiu vencedor em outras quatro categorias do prêmio, concedido anualmente pela Universidade de Columbia, desde 1917. Os ganhadores foram conhecidos nesta segunda-feira, 20. Agora, o jornal acumula 101 conquistas no Pulitzer. Além da categoria Breaking News, pelo caso Spitzer, o jornal levou na categoria Reportagem Internacional, com sua cobertura da guerra no Afeganistão e na batalha política no Paquistão. David Barstow ganhou seu segundo Pulitzer por seu trabalho acerca do conflito de interesses entre analistas militares que ajudaram canais de televisão a cobrir conflitos na Ásia. Completam a lista o crítico de arte Holland Cotter e o fotógrafo Damon Winter, premiado pelas imagens da campanha de Barack Obama para chegar à Casa Branca. As informações são do NYT.