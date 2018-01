O apóstolo multiplicador da sobremesa

O que pensar de um sujeito capaz de criar três centenas de receitas de cheesecake? Pois só em seus livros, o americano George Geary contabiliza 325 delas. Ele é autor de 125 Cheesecake Recipes e Cheesecake Bible (com outras 200 receitas). Mas sua ligação com o doce vai ainda além: Geary é professor de culinária e especialista no doce. Faz cheesecake de todos os tipos. Dos bem açucarados, com bolacha recheada na base, aos mais refinados, como o de crème brûlée. Ousado, ele usa dezenas de tipos de queijos, bota chiles no recheio. Está sempre em busca de novidades e acabou virando ativista contra o preconceito no preparo do doce. Por telefone, ele conversou com o Paladar. Qual é o melhor cheesecake dos EUA? O meu (risos). Por que o doce é tão especial? Um restaurante chique serve cheesecake, assim como o restaurante da esquina. Para fazer o cheesecake perfeito você precisa de bons ingredientes e o legal é que mesmo o cheesecake sem calda é muito saboroso. O cheesecake é a sobremesa número 1 dos Estados Unidos. Veja também: Europeu ou americano, aqui é xis-queique Cheesemania ou cakemania? No rastro do cake perfeito Receita de cheesecake de frutas vermelhas Receita de cheesecake de doce de leite Receita de cheesecake de tofu Receita de cheesecake de queijo de cabra Receita de cheesecake de mascarpone com geleia de physallis É fácil fazer cheesecake? É mais fácil que fazer um flan ou um bolo de chocolate duplo, por exemplo. Quando as pessoas se dão conta de como é simples, ficam surpresas. Além de escritor, você também é professor e ensina a fazer cheesecake. Há uma dúvida recorrente? Todo mundo quer saber o que fazer para não deixar o cheesecake rachar. As pessoas acham que rachaduras são ruins. Eu digo: é só cobrir com uma calda. Qual é a pessoa mais viciada em cheesecake que você conhece? Minha mãe. Ela é capaz de comer um cheesecake inteiro sozinha – e olha que ela é uma senhora pequenininha. Você comia cheesecake na infância? Não... Só bolo de chocolate mesmo. Se o cheesecake fosse uma estrela de cinema, qual seria? Seria uma de tirar o fôlego e ao mesmo tempo engraçada e amorosa... Como a comediante Lucille Ball, de I Love Lucy, que foi uma série de tevê muito popular nos anos 50.