O ‘Big Brother gastronômico’ do Eñe

Quem um dia for visitar o restaurante espanhol Eñe, em São Paulo, logo terá o seu olho desviado para a bela decoração do salão principal. O ambiente é um pouco "rústico-chique": parece que esqueceram de passar uma segunda mão de tinta na parede e pelo teto há holofotes e caixas de sons por todos os cantos, inclusive com os seus cabos à mostra. Até lembra um palco teatral. Porém, um olhar mais atento vai perceber alguns elementos hi-tech espalhados pelo salão. De cada lado do restaurante há duas minúsculas webcams, com suas lentes apontadas para as mesas. A cozinha, separada do salão apenas por um bancada e um vidro, conta com outras três: uma direcionada para o fogão, outra para a bancada e outra um pouco maior no fundo, cuja lente gira de um lado para o outro e registra toda a movimentação dos cozinheiros. Os diretores desse "Big Brother gastronômico" são os chefs catalães Javier e Sergio Martinez. Seja de Barcelona, de outra cidade da Espanha ou qualquer localidade no mundo, os gêmeos sempre estão de olho no restaurante que montaram em São Paulo no ano passado. "Sem as webcams e a tecnologia atual seria impossível abrir o restaurante aqui. Se vemos um problema, ligamos e resolvemos na hora", diz Sergio. O "aqui" a que o chef se refere é a capital paulista. Eles vêm ao País cerca de quatro vezes por ano para mudar o cardápio do restaurante e também para conversar com os funcionários brasileiros, com quem se reúnem toda semana via Skype. "As reuniões acontecem dois dias por semana. Antes todo mundo falava junto e em espanhol e português", diz Sergio. "Agora elas duram apenas uma hora, está tranqüilo. O ‘portunhol’ de todo mundo melhorou muito", brinca. Quem vê as webcams escondidas pelo restaurante imagina que a dupla fique espiando os funcionários paulistanos o tempo todo pela internet. Mas não é bem assim. "Estamos abrindo um restaurante em Barcelona (Dos Cielos) e fazemos isso nas nossas horas livres. Temos muita confiança na equipe daqui", diz Javier. Porém, é lógico que todo esse "sistema de vigilância" já funcionou. "Teve uma vez que eu vi que o chef não estava deixando um prato com a nossa apresentação. Em outra, percebi que um prato estava ‘esquecido’ na bancada e não tinha sido entregue à mesa", comenta Javier. Quando situações desse tipo acontecem, um dos dois entra no Skype e avisa à cozinha prontamente. "A idéia de colocar as webcams foi apenas para ver como anda o movimento da casa e se podemos ajudar em algo para melhorar o serviço", diz Sergio. MUNDO DE BEAKMAN Javier e Sergio são dois aclamados chefs – chamados pelos críticos gastronômicos de "gêmeos de ouro" –, e são representantes da chamada cozinha de vanguarda espanhola, que tem em Ferran Adrià, do El Bulli, o seu grande representante (ele chega a usar nitrogênio líquido para desconstruir as texturas de alimentos). Os irmãos não chegam a tanto, mas desenvolvem, ao lado de químicos e físicos, várias técnicas e ferramentas para fazer a tal "cozinha molecular" – termo que eles não gostam. A grande invenção dos Martinez foi a Gastrovac, uma panela meio futurista que cozinha alimentos à baixa temperatura e a vácuo. A idéia por trás dela é fazer com que alimentos como frutas, verduras, legumes, carnes e frutos do mar tenham suas texturas e sabores próximos do original (o que não ocorreria com o cozimento à alta temperatura). "A Gastrovac serve também para frituras e impregnação. Ela não rompe as propriedades orgânicas do alimento e guarda todas as suas vitaminas. Ou seja, a carne fica muito mais saborosa", diz Javier. Fica mesmo. Este repórter recomenda experimentar o bacalhau ao molho de algas do Eñe. O peixe de nada lembra aqueles que comemos durante os Natais em família (desculpe, vó!). O bacalhau fica tenro, sem aqueles fiapos chatos e derrete logo que se o coloca na boca. Já o creme de hortelã, que tem a consistência de um flan e é servido com calda de morango, tem um sabor tão natural que se parece com a própria folhinha, quando a colhemos no jardim e a mastigamos logo em seguida. A Gastrovac foi elaborada com uma equipe de nove pessoas do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade de Valência, e levou dois anos para ser feita. Hoje ela está presente nos restaurantes mais tarimbados do Guia Michelin França. Javier e Sergio atualmente estão trabalhando em mais dois projetos. Um deles é o método de cristalização sensível, um " projeto genoma da comida". "É um sistema que permitirá fazer uma análise perfeita do alimento. Dará para saber se ele foi geneticamente modificado, se o terreno em que foi plantado tinha muitos minerais, quanto tempo ficou exposto ao sol... Nós não sabemos o que consumimos", diz Javier. O outro projeto é o cozimento por ultra-som. "As ondas de baixa freqüência criam uma vibração importante. Estamos investigando como elas podem nos ajudar a cozinhar carnes e peixes em menos tempo e com a mesma qualidade." Para os dois, a crítica de que a cozinha de vanguarda atual é resultado apenas das máquinas é estúpida. "Tecnologia é uma ferramenta para nos ajudar. Se você quer fazer um purê muito fino, o Termomix é o melhor mixer do mundo para isso. Nós, profissionais, sempre estamos atrás da perfeição", diz Javier. "O robô nunca substituirá o lado humano. Do que adianta o prato ser muito estético e não ter sabor? A cozinha é muito sentimento e, no fundo, somos artesãos", concorda Sergio.