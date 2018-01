'O bom de trabalhar com a internet é que ela não dá varizes’

Com o perdão do trocadilho, a entrevista que o Link fez com a chef de cozinha Rita Lobo tinha tudo para ir pro vinagre. Primeiro: o gravador do repórter não funcionou. Segundo: a câmera do fotógrafo travou no seu quinto disparo e por pouco essa página ficou sem imagem (a sorte é que a entrevistada foi modelo e consegue fazer "a" foto no primeiro clique). Se já não bastassem esses caprichos tecnológicos, Rita resolveu dar uma bela força: "Ih, Gustavo, eu tenho de falar: o Panelinha acabou...", mandou a bela. Silêncio geral. "Primeiro de abril!", gargalha. Engraçadinha... Para quem não conhece essa, com todo o respeito, linda chef de cozinha, vamos a um breve currículo: Rita Lobo é uma ex-modelo que ficou famosa nos anos 80 ao ilustrar algumas capas da revista adolescente Capricho. Na década seguinte deixou a passarela, resolveu ser cozinheira e foi para os Estados Unidos fazer um curso de culinária. Em 1995, dava dicas de receitas no jornal Folha de S.Paulo e, dois anos depois, pilotou a cozinha do restaurante asiático Oriental. "Aí, em 2000, fui convidada para montar o Panelinha e descobri como é maravilhoso trabalhar com a internet", completa. "Ter restaurante dá varizes e acaba com a sua vida social. Internet, não – posso trabalhar em casa. Até as viagens de férias rendem ótimos posts no meu blog", sorri. O Panelinha (www.panelinha.com.br) completou oito anos no ar no último mês de março. Desde o começo, o site tem como prioridade o teste de receitas: as tradicionais, como o campeão de audiência, o bolo "delícia" de limão; as práticas – vide os pratos de microondas, sucesso entre os recém-casados; e as mais requintadas, voltadas para o público gourmet. Para comemorar a data, a página tem como novidade uma pequena rede social, a Comunidade Panelinha. A idéia é que o internauta crie o seu perfil e divulgue também as suas receitas. Outra novidade é o blog Aprendiz de Cozinheiro, em que duas mulheres – uma executiva e uma mãe de família – escrevem sobre as primeiras aulas de um curso que estão fazendo para serem chefs. Elas não estudam no mesmo horário e a idéia é mostrar como estão sendo as primeiras aventuras da dupla na cozinha. Pelo que se percebe com os lançamentos, o Panelinha está cada vez mais dando voz para a pessoa comum, o internauta. "Nosso site sempre teve essa intenção de deixar o usuário colocar o conteúdo que produz. Mas, de certa forma, a gente não pode deixar de testar as receitas, senão perdemos a credibilidade." Ao terminar esse pensamento, Rita lembra de uma frase do polêmico pensador britânico Andrew Keen, que adora dar umas cacetadas na blogosfera. Ela abre a tampa de seu notebook, digita algo rapidamente no Google e exibe a aspa para o jornalista: "O conteúdo produzido pelo cidadão comum leva ao amadorismo". Concorda com isso, Rita? "Olha, eu acho que tem fundamento, mas nunca me passou pela cabeça que o internauta possa competir comigo. Na internet tem espaço para todo mundo", diz, matutando. Ela espia novamente a frase e continua. "Conheço vários blogueiros que escrevem sobre culinária por pura paixão", diz. "Eu troco e-mails com eles e muitos já vieram aqui no estúdio tomar um chá com a gente. Há pessoas tão interessantes, como a Ana Elisa (do blog La Cucinetta), que acabam até trabalhando conosco em alguma possível idéia nova do site", revela. Esse lado "mulher de negócios" está cada vez mais forte em Rita. Ela mesma admite que hoje é sobretudo uma empresária do site – mais fazendo o meio de campo para atrair patrocínios que financiem novos projetos do que pondo, literalmente, as mãos na massa. "A internet, por incrível que pareça, ainda é vista como algo novo. O pessoal acha que é fácil manter um site no ar, mas anunciante não bate na sua porta e o conteúdo não brota do nada", reclama. "Passo o dia inteiro conectada no computador – trabalhando! Percebi que preciso de uns momentos offline. Até devolvi o Blackberry que eu tinha." O Panelinha hoje tem uma equipe de cinco pessoas, que se dividem a colocar notícias nas páginas, moderar a comunidade e, obviamente, testar as inúmeras receitas – geralmente há uma novidade por dia no sítio. LIVROS ELETRÔNICOS Conhecida por seus dotes culinários, Rita também se destaca pelo texto elegante, desde os tempos de colunista da Folha. Ela tem um jeito de escrever bem agradável, sempre na primeira pessoa – o que ainda mantém em seu blog. É um grande espaço para contar croniquetas de seu cotidiano e também responder os vários e-mails que recebe dos leitores do Panelinha – os mais nervosinhos são o seu alvo predileto. Mas a grande diversão de Rita no momento é escrever e-books, vulgo livros eletrônicos, que ela põe em seu site – de graça. Sua primeira obra nesse formato foi o Culinária para Bem-Estar, Receitas Anti TPM, de 2006. Ele fez tanto sucesso (40 mil downloads) que virou um "livro tradicional" na metade do ano passado. Hoje ela trabalha com a série de seis livros Cadernos Femininos. Já estão no ar o Spa em Casa, que mistura dicas de beleza com ingredientes da culinária, e o novato Caderno das Chefs, em que ela convidou quatro renomadas cozinheiras para compartilharem algumas de suas receitas – agora adaptadas para ganharem a cara de "caseiras". "O Spa em Casa teve 10 mil downloads nas primeiras 48 horas do lançamento", comemora, enquanto cantarola baixinho uma música de Rod Stewart – show que veria três dias depois, em São Paulo. O repórter aproveita o momento para terminar a entrevista e resolve fazer uma brincadeira, chamando o sexagenário de tiozinho. Rita, "ofendida", não perde a oportunidade e, com o perdão do trocadilho, dá uma comida no jornalista. "Rod é tão importante para a música que inspirou o iPod, sabia?" Silêncio geral. "O nome era para ser iRod, mas o Steve Jobs mudou de idéia na última hora", gargalha. Engraçadinha...